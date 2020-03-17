Неизвестные "заминировали" три самолета, вылетевшие из Москвы

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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на трех самолетах, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, сообщает ТАСС.

Накануне поступили анонимные сообщении об угрозах взрывов на борту трех самолетов. Они летели из Шереметьево в Пермь, Тюмень и Уфу.

Также поступило сообщение о "минировании" самолета Новосибирск – Москва.

14 марта неизвестные сообщили о "минировании" сразу четырех самолетов. Речь шла о суднах, отправлявшихся из Москвы в Тюмень и Челябинск, а также курсирующих из Иркутска и Новосибирска в столицу.