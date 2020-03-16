Четвертый самолет за день "заминировали" в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поступило четвертое сообщение за день о "минировании" самолета, сообщает ТАСС.

Речь идет о рейсе Новосибирск – Москва. В настоящий момент полет самолета протекает без изменений. Он должен приземлиться в аэропорту Шереметьево в 18:27 по московскому времени.

Ранее 16 марта поступали анонимные сообщении об угрозах взрывов на борту трех самолетов. Они вылетели из Шереметьево и направлялись в сторону Перми, Тюмени и Уфы.

14 марта в Казани экстренно приземлился самолет, курсирующий по рейсу Москва – Челябинск. Причиной посадки называли дебош на борту.

В этот же день поступили сообщения о "минировании" сразу четырех самолетов. Речь шла о суднах, отправлявшихся из Москвы в Тюмень и Челябинск, а также курсирующих из Иркутска и Новосибирска в столицу.