Неизвестные "заминировали" Боткинскую больницу и медицинский НИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неизвестные сообщили о "минировании" Боткинской больницы и НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Аналогичные сообщения во вторник поступали в две подмосковные больницы и одну поликлинику. Также анонимные сообщения поступали о "минировании" семи пассажирских самолетов, пять из которых совершили штатные посадки, а два находятся в воздухе.

20 марта неизвестные сообщили о "минировании" сразу 10 самолетов. Речь шла о лайнерах, выполняющих рейсы из Москвы в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и из Новосибирска в Москву.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминировано" уже более 70 самолетов. Так, 16 марта поступали анонимные сообщении об угрозах взрывов на борту трех самолетов. Они вылетели из Шереметьево и направлялись в сторону Перми, Тюмени и Уфы.

В правоохранительных органах ранее заявляли, что неизвестные вымогают биткойны и угрожают продолжить волну "минирований".

