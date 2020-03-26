Неизвестные сообщили о "минировании" пяти самолетов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в пяти самолетах, выполняющих внутрироссийские рейсы, сообщает ТАСС.

Это коснулось рейсов Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Челябинск, Екатеринбург – Москва, Санкт-Петербург – Москва и Москва – Пермь.

Ранее самолет из столицы в Ростов-на-Дону перед заходом на посадку подал сигнал тревоги.

Накануне в Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов Новосибирск – Москва, Москва – Челябинск, Москва – Саранск, Иркутск – Москва, Тюмень – Москва. По результатам проверки стало известно, что взрывных устройств на борту лайнеров не было.

Еще днем ранее неустановленные злоумышленники сообщили о "минировании" 13 самолетов за день. Это касалось преимущественно авиарейсов из Москвы и в Москву.

