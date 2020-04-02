Неизвестные "заминировали" все лайнеры в Шереметьево

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Неустановленные злоумышленники сообщили об угрозе взрывов на всех самолетах, которые сейчас находятся в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" всех самолетов, находящихся в Шереметьево. Они были осмотрены, опасных предметов не обнаружено", – заявил источник информагентства в правоохранительных органах.

Прошлые сообщения о взрывных устройствах в самолетах датируются 26 марта. Это коснулось рейсов Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Челябинск, Екатеринбург – Москва, Санкт-Петербург – Москва и Москва – Пермь.

Аналогичные происшествия фиксируются также на объектах социальной инфраструктуры. В частности, в марте сообщалось о "минировании" Боткинской больницы и медицинского НИИ.

