Полиция проверяет данные об угрозе взрыва в жилом доме на юге Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в доме на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

В полицию поступили сведения об угрозе взрыва на улице Генерала Белова. На место для проверки выехали сотрудники МВД.

2 апреля стало известно об угрозе взрывов на всех самолетах в аэропорту Шереметьево. Лайнеры осмотрели, взрывных устройств не обнаружено.

3 апреля такие сообщения коснулись медицинских учреждений. Это Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского на улице Большой Серпуховской, больница № 57 имени Плетнева на улице 11-й Парковой и Научный клинический центр РЖД на улице Часовой.