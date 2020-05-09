Угроза "минирования" двух самолетов в Домодедово не подтвердилась

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Информация о "минировании" двух самолетов, летевших из Домодедово в Сочи и Уфу, оказалась ложной, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

"Самолеты совершили посадки в пунктах назначения. Оба воздушных судна проверены, никаких взрывных устройств не обнаружено", – сказал собеседник агентства.

Ранее в кол-центр столичного аэропорта пришло сообщение о "минировании" двух рейсов. Также неизвестный заявил о минировании аэропорта Домодедово, эвакуация не проводилась.

После анонимных сообщений об угрозе взрыва полицейские и кинологи обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке. Взрывных устройств найдено не было.

Больных и персонал не эвакуировали. Личность звонившего устанавливается.

4 мая в Шереметьево поступили сообщения о минировании двух самолетов. Оба лайнера сели в пункте назначения без происшествий. Специалисты не обнаружили взрывное устройство ни в Екатеринбурге, ни в Санкт-Петербурге.