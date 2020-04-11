Летевшие в Москву и из Москвы "заминированные" самолеты приземлились штатно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирские самолеты, летевшие в Москву и из Москвы, в отношении которых поступила информация о "минировании", совершили штатные посадки. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о семи воздушных суднах, выполнявших рейсы из Москвы в Магнитогорск, Санкт-Петербург и Краснодар, а также из Симферополя, Екатеринбурга, Сочи и Ставрополя в столицу. Все они сели штатно, маршруты следования не менялись.

Сведения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают с марта. За это время оказались "заминированы" более 100 рейсов.

Информацию продолжили распространять и в апреле. 2-го числа злоумышленники сообщили об угрозе взрывов на всех самолетах, которые были в аэропорту Шереметьево. Их осмотрели, опасных предметов там не оказалось.