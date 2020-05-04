В Шереметьево поступили сообщения о минировании двух самолетов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Два лайнера, вылетевших 4 мая из московского аэропорта Шереметьево, получили сообщения о минировании, передает РИА Новости.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили угрозы о минировании двух рейсов: Москва – Екатеринбург и Москва – Санкт-Петербург", – уточнили в экстренных службах.

Сообщается, что оба лайнера сели в пункте назначения без происшествий. Специалисты не обнаружили взрывное устройство ни в Екатеринбурге, ни в Санкт-Петербурге.

Начиная с 3 марта в аэропорты РФ поступило более 100 сообщений о минировании. Как уточняли в силовых ведомствах, злоумышленники вымогают биткойны и грозят и дальше рассылать сообщения.

