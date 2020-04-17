Сообщение о "минировании" рейса Москва – Южно-Сахалинск не подтвердилось

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Сообщение о нахождении на борту самолета Москва – Южно-Сахалинск взрывного устройства не подтвердилось. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта прибытия Марину Суетинову.

Известно, что анонимный звонок поступил от неизвестного абонента.

"Информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета, совершавшего рейс SU-1742 Аэрофлота, поступила еще в Москве во время полета. <...> Сообщение было передано командиру экипажа", – объяснила Суетинова.

Она рассказала, что после полученного сообщения к прибывающему рейсу были выдвинуты все оперативные службы.

Посадка самолета в аэропорту Южно-Сахалинска прошла в штатном режиме. Все 54 пассажира и 12 членов экипажа были немедленно эвакуированы. После осмотра лайнера якобы заложенное взрывное устройство обнаружено не было.

"В настоящее время воздушный борт готовится к обратному рейсу из Южно-Сахалинска в Москву", – подытожила Суетинова.

Накануне самолет Симферополь – Москва подал сигнал тревоги. Отмечалось, что было получено сообщение об угрозе взрыва лайнера.

Анонимные звонки с угрозами о "минировании" воздушных судов приходили и ранее. Так, 26 марта неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах на пяти российских самолетах, а 16 марта – на четырех лайнерах.