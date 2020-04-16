Самолет Симферополь – Москва подал сигнал тревоги

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Пассажирский самолет, летящий рейсом Симферополь – Москва, подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Судно планируют посадить через 20 минут в Шереметьево.

"Самолет, вылетевший 2 часа назад из Симферополя в Москву, подал сигнал тревоги. По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту", – рассказали в экстренных службах.

В России регулярно поступают сообщения о "минировании" самолетов. Так, 11 апреля появилась информация об угрозе взрыва шести самолетов, осуществлявших полеты из Москвы и в Москву. 2 апреля поступили анонимные сообщения о взрыве всех лайнеров в аэропорту Шереметьево.

25 марта злоумышленники предоставили информацию о "минировании" пяти самолетов, расположенных на базе вышеуказанной воздушной гавани. Днем позже об аналогичной угрозе сообщили в отношении еще пяти бортов, которые выполняли внутрироссийские рейсы.