Неизвестные сообщили о "минировании" рейсов в Москву и из Москвы

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Неизвестные прислали в экстренные службы данные о "минировании" шести самолетов, летящих в Москву и из Москвы, передает ТАСС.

Судна находятся в воздухе.

2 апреля злоумышленники сообщили об угрозе взрывов на всех самолетах, которые были в аэропорту Шереметьево. Их осмотрели, специалисты не нашли там опасные предметы.

Подобные сведения поступали и в марте. 26-го числа это коснулось рейсов Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Челябинск, Екатеринбург – Москва, Санкт-Петербург – Москва и Москва – Пермь.

А 25-го стало известно об угрозе взрыва на борту пяти самолетов, которые летели в столицу и из нее. В частности, это они отправлялись рейсами Новосибирск – Москва, Москва – Челябинск, Москва – Саранск, Иркутск – Москва, Тюмень – Москва. 24-го марта неизвестные "заминировали" 13 лайнеров за день.