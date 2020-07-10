В Москве неизвестные "заминировали" высотку МИД РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве в здании министерства иностранных дел РФ в Москве. На данный момент информация проверяется, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

"Специалисты проверяют сообщение о "минировании" здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД", – рассказал собеседник информагентства.

Накануне из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра "Капитолий" в Орехово-Зуеве. Полицейские проверили информацию о минировании и установили, что сообщение о заложенной бомбе является ложным.

Аналогичный инцидент ранее произошел на Митинском радиорынке. Из-за сообщения о заложенной в помещении бомбе из комплекса экстренно эвакуировали более 500 человек. Угроза также оказалась ложной.

