В Москве неизвестные "заминировали" высотку МИД РФ – СМИ

16:55
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве в здании министерства иностранных дел РФ в Москве. На данный момент информация проверяется, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
"Специалисты проверяют сообщение о "минировании" здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД", – рассказал собеседник информагентства.
Накануне из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра "Капитолий" в Орехово-Зуеве. Полицейские проверили информацию о минировании и установили, что сообщение о заложенной бомбе является ложным.
Аналогичный инцидент ранее произошел на Митинском радиорынке. Из-за сообщения о заложенной в помещении бомбе из комплекса экстренно эвакуировали более 500 человек. Угроза также оказалась ложной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: