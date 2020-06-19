Неизвестные "заминировали" девять столичных судов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Эвакуация прошла в девяти судах столицы после сообщений о "минировании". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Головинский, Коптевский, Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский, Никулинский районные суды были эвакуированы из-за угрозы взрыва", – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
По предварительным данным, в каждое учреждение поступили анонимные сообщения о заложенной в зданиях бомбе.
Накануне из-за сообщений о минировании была проведена проверка в аэропорту Шереметьево. Информация не подтвердилась, авиагавань продолжила работать в обычном режиме.
Аналогичные происшествия были установлены в конце мая. Дважды злоумышленники сообщили о минировании в Шереметьево и один раз – в Домодедово. Во всех случаях заявления оказались ложными.