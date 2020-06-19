Неизвестные "заминировали" девять столичных судов

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Эвакуация прошла в девяти судах столицы после сообщений о "минировании". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Головинский, Коптевский, Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский, Никулинский районные суды были эвакуированы из-за угрозы взрыва", – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По предварительным данным, в каждое учреждение поступили анонимные сообщения о заложенной в зданиях бомбе.

Накануне из-за сообщений о минировании была проведена проверка в аэропорту Шереметьево. Информация не подтвердилась, авиагавань продолжила работать в обычном режиме.

Аналогичные происшествия были установлены в конце мая. Дважды злоумышленники сообщили о минировании в Шереметьево и один раз – в Домодедово. Во всех случаях заявления оказались ложными.

