Летящий из Москвы в Пермь лайнер подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

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Самолет рейса Москва – Пермь подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"По предварительным данным, неизвестный сообщил о "минировании" самолета", – говорится в сообщении.

В настоящее время воздушное судно готовится сесть в пункте назначения. После приземления кинологи проверят лайнер на наличие взрывных устройств.

23 мая неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Шереметьево. Специалисты обследовали воздушную гавань и не обнаружили следов взрывных веществ.

До этого угроза взрыва поступила в отношении аэропортов Домодедово и Шереметьево. Анонимные сообщения пришли на электронную почту транспортных узлов. Неизвестные также заявляли, что взрывные устройства расположены во всех самолетах, находящихся в аэропортах.