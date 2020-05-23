Неизвестные "заминировали" аэропорт Шереметьево

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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" воздушной гавани", – отметил источник.

В настоящий момент кинологи прибыли в Шереметьево. Они проводят проверку в аэропорту на предмет наличия взрывного устройства.

20 мая угроза взрыва поступила в отношении аэропортов Домодедово и Шереметьево. Анонимные сообщения пришли на электронную почту транспортных узлов. Неизвестные также заявили, что взрывные устройства расположены во всех самолетах, находящихся в аэропортах.

16 мая пришло аналогичное сообщение, касающееся уже всех столичных аэропортов. Кроме того, "заминированы" оказались все больницы и станции метрополитена.

15 мая под угрозой взрыва оказался Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. На место прибыли экстренные службы, была проведена проверка.