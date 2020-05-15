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Происшествия

18:34

Неизвестный сообщил о "минировании" Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева

происшествия

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Правоохранительные органы получили информацию об угрозе взрыва в здании Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, передает Агентство "Москва".

В настоящий момент ведется проверка поступивших сведений. В правоохранительных органах рассказали, что на место отправлены столичные экстренные службы.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева по адресу Рублевское шоссе, дом 135, якобы заложено взрывное устройство. Ведется проверка", – сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали человека, который предоставил ложную информацию об угрозе взрыва в одном из отделений банка. Им оказался 30-летний безработный. Причиной поступка стал отказ злоумышленнику в выдаче кредитной карты, в связи с чем он таким образом решил отомстить финансовому учреждению.

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