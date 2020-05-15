Неизвестный "заминировал" четыре самолета в России – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов, сообщает ТАСС. Анонимные сообщения пришли на электронную почту аэропорта Шереметьево.

В них, в частности, говорилось о заложенных взрывных устройствах в самолетах из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и из Симферополя в Москву.

Воздушные судна из Шереметьево в Санкт-Петербург и из Симферополя в Шереметьево уже приземлились, еще два борта находятся в полете.

Начиная с 3 марта в аэропорты РФ поступило более 100 сообщений о минировании. Как уточняли в силовых ведомствах, злоумышленники вымогают биткойны и грозят и дальше рассылать сообщения.

