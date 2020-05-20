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Москва 24

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Происшествия

20 мая, 19:24

Неизвестные "заминировали" аэропорты Шереметьево и Домодедово

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют после сообщений о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропортов Домодедово и Шереметьево поступили сообщения об угрозах взрывов в них. Также были "заминированы" все находящиеся на стоянках самолеты", – сказал собеседник агентства.

Аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация сотрудников и пассажиров не проводится.

Накануне неизвестные "заминировали" пять районных судов. Эвакуация сотрудников и посетителей происходила из Чертановского, Кунцевского, Преображенского, Басманного и Головинского районных судов. В одном из судов заявили, что письма с угрозами схожи с теми, что приходили в начале года.

Днем ранее неизвестные сообщили о "минировании" семи московских больниц, где лечат пациентов с COVID-19. Угрозы взрывов поступили в адрес городских клинических больниц № 8, 9, 15, 19, Института имени Склифосовского, а также инфекционной клинической больницы № 1.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Все угрозы оказались ложными.

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