В Москве "заминировали" семь больниц, где лечат пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Неизвестные "заминировали" семь московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Угрозы взрывов поступили в адрес городских клинических больниц № 8, 9, 15, 19, Института имени Склифосовского, а также инфекционной клинической больницы №1.

16 мая неизвестный сообщил о "минировании" всех аэропортов Москвы. Также были "заминированы" все станции метро, родильные дома и инфекционные больницы. Учреждения продолжили работать в штатном режиме, на местах были организованы проверки.

В разных городах России продолжается волна "минирований". Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в суды, торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения.

Также часто сообщалось о "минировании" станций метро.