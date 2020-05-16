Неизвестные сообщили о "минировании" станций метро, роддомов и больниц в Москве

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Неизвестные сообщили о "минировании" всех станций метро, родильных домов и инфекционных больниц Москвы. В администрации этих учреждений были направлены анонимные сообщения об угрозах взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В настоящее время все объекты продолжают работу в штатном режиме, на местах проводятся проверки.

Накануне были получены сообщения о "минировании" Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. На место были отправлены столичные экстренные службы. Угроза взрыва не подтвердилась.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали человека, который предоставил ложную информацию об угрозе взрыва в одном из отделений банка. Им оказался 30-летний безработный. Причиной поступка стал отказ злоумышленнику в выдаче кредитной карты, в связи с чем он таким образом решил отомстить финансовому учреждению.