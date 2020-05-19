Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пять районных судов проверяют после сообщений о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Эвакуация сотрудников и посетителей прошла из Чертановского, Кунцевского, Преображенского, Басманного и Головинского районных судов. В одном из судов заявили, что письма с угрозами схожи с теми, что приходили в начале года.

Накануне неизвестные "заминировали" семь московских больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Угрозы взрывов поступили в адрес городских клинических больниц № 8, 9, 15, 19, Института имени Склифосовского, а также инфекционной клинической больницы № 1.

16 мая неизвестный сообщил о "минировании" всех аэропортов Москвы. Также были "заминированы" все станции метро, родильные дома и инфекционные больницы. Учреждения продолжили работать в штатном режиме, на местах были организованы проверки.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станция метро. Все угрозы оказались ложными.

