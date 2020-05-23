Минирование аэропорта Шереметьево оказалось ложным

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сообщение о "минировании" московского аэропорта Шереметьево оказалось ложным, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее неизвестный передал информацию об угрозе взрыва в воздушной гавани. На место происшествия прибыли кинологи, которые обследовали здание на предмет наличия взрывных устройств. В ходе проверки не было обнаружено следов "минирования" объекта.

"Проверка завершена. Взрывные устройства и взрывоопасные вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной", – сообщили в правоохранительных органах.

20 мая угроза взрыва поступила в отношении аэропортов Домодедово и Шереметьево. Анонимные сообщения пришли на электронную почту транспортных узлов. Неизвестные также заявили, что взрывные устройства расположены во всех самолетах, находящихся в аэропортах.

16 мая пришло аналогичное сообщение, касающееся уже всех столичных аэропортов. Кроме того, "заминированы" оказались все больницы и станции метрополитена.

15 мая под угрозой взрыва оказался Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. На место прибыли экстренные службы, была проведена проверка.