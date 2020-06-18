Неизвестный "заминировал" аэропорт Шереметьево

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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В аэропорт позвонил неизвестный мужчина и сказал, что здание "заминировано", – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент в здании проводится проверка на предмет наличия взрывного устройства. Устанавливается личность звонившего. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

В мае подобные звонки поступали в отношении всех столичных аэропортов. Анонимные сообщения приходили на электронную почту транспортных узлов. Неизвестные также заявляли, что взрывные устройства расположены во всех самолетах, находящихся в аэропортах. Все сообщения были ложными.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

