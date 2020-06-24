Угроза взрыва на Митинском радиорынке не подтвердилась

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Угроза взрыва на Митинском радиорынке оказалась ложной. Кинологи опровергли информацию анонима о якобы заложенной бомбе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в городских экстренных службах.

"Кинологи проверили здание. Информация о минировании оказалась ложной", – говорится в сообщении.

Ранее порядка 500 человек эвакуировали из здания Митинского радиорынка после анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

