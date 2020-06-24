Порядка 500 человек эвакуировали из здания Митинского радиорынка из-за угрозы взрыва

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Около 500 человек эвакуировалииз здания Митинского радиорынка из-за угрозы взрыва. Звонок о якобы заложенной бомбе поступил от анонима, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в городских экстренных службах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании на Пятницком шоссе, где находится Митинский радиорынок. Эвакуированы около 500 человек", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают представители экстренных служб города. Они проверяют здание.

Ранее неизвестный "заминировал" аэропорт Шереметьево. Здание было проверено на предмет наличия взрывного устройства. На работу воздушной гавани инцидент не повлиял.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

