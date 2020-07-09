Посетителей ТРЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва в Орехово-Зуеве

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Неизвестный вечером 9 июля заявил об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре "Капитолий" в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе минирования в ТРЦ "Капитолий" на улице Якова Флиера", – уточнили стражи порядка.

В связи с поступившей информацией начата эвакуация посетителей и работников ТРЦ.

На место были направлены оперативные ведомства, они осмотрят помещения торгового центра.

Ранее угроза взрыва на Митинском радиорынке не подтвердилась. Порядка 500 человек эвакуировали оттуда после анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве.