Полицейские проверили информацию о "минировании" ТРЦ в Орехово-Зуеве

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Полицейские провели проверку информации о "минировании" торгово-развлекательного центра "Капитолий" в подмосковном городе Орехово-Зуево. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе проверки было установлено, что сигнал об угрозе взрыва в ТРЦ оказался ложным.

"Проверка ТРЦ "Капитолий" завершена. В ходе обследования всех помещений взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были", – сообщил источник.

Он отметил, что сообщение о "минировании" центра было анонимным.

Ранее в оперативные службы поступил сигнал об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре "Капитолий" в Орехово-Зуеве. Была проведена эвакуация посетителей и работников ТРЦ.

На место направили оперативные ведомства. Сообщалось, что они проведут осмотр помещений торгового центра.