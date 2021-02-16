Неизвестный сообщил об угрозе "минирования" Останкинской башни

15:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Из Останкинской башни в Москве эвакуируют посетителей и персонал после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Аноним сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне. На время проверки проводится эвакуация", – заявил источник.
Также во вторник в экстренные службы по электронной почте поступили сообщения о минировании здания Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, Российского нового университета и Техникума экономики и права в Люберцах. В настоящее время во всех зданиях проходят проверки на наличие взрывных устройств.
В понедельник неизвестные "заминировали" железнодорожные станции Люберцы-1 и Люберцы-2, здание прокуратуры в Московской области и школу № 54 в поселке Октябрьском Люберецкого района.
На прошлой неделе после аналогичных сообщений проверяли московские школы. В итоге ни одна из угроз взрыва не подтвердилась.
Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года и продолжилась в 2020 году. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, суды, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро.
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