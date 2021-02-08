Сообщения о "минировании" столичных школ не подтвердились

12:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские школы проверяют после сообщений о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.
В ведомстве сообщили, что к настоящему моменту ни одна из угроз взрыва не подтвердилась. Образовательные учреждения проверили сотрудники правоохранительных органов. В департаменте отметили, что все школы работают по предписанным им инструкциям.
"После анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания. При этом администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации. В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" не подтвердилось", – рассказали в пресс-службе.
В конце января четыре авиарейса из московского аэропорта Внуково задержали из-за анонимных сообщений о "минировании". Сообщения о якобы заложенных устройствах поступили на электронную почту аэропорта. В ходе проверки информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года и продолжалась в 2020 году. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, суды, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.
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