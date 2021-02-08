Сотни школ "заминировали" на Дальнем Востоке и в Сибири

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
На Дальнем Востоке и в Сибири людей эвакуировали из-за сообщений о "минировании". Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что в школах Красноярска из-за угроз взрыва отменили занятия первой смены.
"Сейчас в общеобразовательных учреждениях ведется проверка", – рассказали в управлении образования.
Официального подтверждения от красноярского МВД на данный момент нет.
Кроме того, сообщения о "минировании" поступили в школы в ряде регионов Дальнего Востока. В частности, 149 школ проверили на предмет наличия взрывчатых веществ в Сахалинской области. В итоге информация о "минировании" не подтвердилась, а школы вернулись к работе.
В Благовещенске школы также проверили после заявлений о "минировании". В результате данные не подтвердились.
В Анадыре из-за сообщений о минировании из школ эвакуировали порядка 500 школьников. Позднее поступила информация о "минировании" 4 школ на Чукотке. В данный момент по этим фактам проводится проверка.
Ранее четыре рейса из Внуково задержали из-за сообщений о "минировании". Специалисты в ходе оперативной проверки самолетов не обнаружили взрывных устройств.
Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года и продолжалась в 2020 году. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, суды, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.
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