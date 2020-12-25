Фото: Москва 24/Роман Балаев

Неизвестные "заминировали" Тимирязевский суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"В остальные суды никаких сообщений о заложенных взрывных устройствах не поступало", – уточнили в Мосгорсуде.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что аналогичное сообщение поступило также в Перовский районный суд. При этом официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В ноябре неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в торгово-развлекательном центре "Мозаика" в Южнопортовом районе столицы. В том же месяце были "заминированы" четыре мечети в Москве. По результатам проверки все сведения не подтвердились.

Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.