14:41
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Неизвестные "заминировали" Тимирязевский суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
"В остальные суды никаких сообщений о заложенных взрывных устройствах не поступало", – уточнили в Мосгорсуде.
Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что аналогичное сообщение поступило также в Перовский районный суд. При этом официального подтверждения этой информации пока не поступало.
В ноябре неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в торгово-развлекательном центре "Мозаика" в Южнопортовом районе столицы. В том же месяце были "заминированы" четыре мечети в Москве. По результатам проверки все сведения не подтвердились.
Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.
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