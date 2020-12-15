В Москве "заминировали" Большой театр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в здании Большого театра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, сейчас ведется проверка. К театру направлены сотрудники полиции и МЧС. Уточняется, что из здания эвакуировали около 250 человек.

Ранее здание РАН на Ленинском проспекте "заминировали" пакетом с продуктами. На место были вызваны специалисты МЧС и Росгвардии, также была проведена эвакуация сотрудников.

В ноябре неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в ТРЦ "Мозаика" в Южнопортовом районе. В том же месяце были "заминированы" четыре мечети в Москве.