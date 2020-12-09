Здание РАН на Ленинском проспекте "заминировали" пакетом с продуктами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правоохранители проверили главное здание РАН на Ленинском проспекте после звонка о "минировании". На месте был обнаружен пакет, в котором находились продукты, сообщает РИА Новости.

По словам вице-президента РАН Юрия Балеги, здание часто становится объектом для разного рода атак и провокаций, в том числе таких, как подбрасывание пакетов и посторонних предметов.

По его словам, были вызваны специалисты МЧС и Росгвардии, а также эвакуированы сотрудники. Оказалось, что пакет с продуктами питания был оставлен курьером.

"Можно не сомневаться, что это не последняя атака, и РАН необходимо всегда держать здание под контролем", – добавил Балега.

В ноябре неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в ТРЦ "Мозаика" в Южнопортовом районе. В том же месяце были "заминированы" четыре мечети в Москве. По результатам проверки все сведения не подтвердились.

Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.