Неизвестные "заминировали" здание президиума Российской академии наук

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный сообщил о "минировании" здания президиума Российской академии наук (РАН) на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании РАН на Ленинском проспекте якобы заложена бомба. Ведется проверка", – рассказал собеседник агентства.

В ноябре неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в торгово-развлекательном центре "Мозаика" в Южнопортовом районе столицы. В том же месяце были "заминированы" четыре мечети в Москве. По результатам проверки все сведения не подтвердились.

Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.