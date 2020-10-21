Неизвестный "заминировал" Государственный Кремлевский дворец

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, заложенном в Государственном Кремлевском дворце, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что на почту call-центра Государственного Кремлевского дворца пришло сообщение минировании здания. Информацию проверяют правоохранители.

Ранее пассажирка такси на северо-западе города угрожала взорвать бомбу. Инцидент произошел на площади Академика Курчатова. После задержания женщину доставили в медицинское учреждение.