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Происшествия

12:14

СК возбудил уголовное дело в отношении подростка, готовившего теракт в школе

происшествия

Видео: youtube.com/СК РФ

В отношении 15-летнего жителя Минусинского района СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело. Подростка подозревают в подготовке террористического акта в школе, передает пресс-служба СК.

По версии следствия, подозреваемый самостоятельно изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств и собрал четыре таких. Он собирался устроить взрыв в образовательной школе. Самодельные бомбы он хранил в нежилом помещении.

Подростка удалось задержать. Это не позволило ему осуществить задуманное. Позднее молодой человек сознался в содеянном и признал свою вину. В настоящее время следствие готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, незаконном хранении и переноске взрывных устройств, а также незаконном их изготовлении.

Ранее ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России. Задержаны 13 человек, которые планировали преступления в людных местах, учебных заведениях и зданиях силовых структур.

ФСБ России пресекла массовые убийства в ряде регионов

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