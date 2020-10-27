Неизвестные "заминировали" Московской театр оперетты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Московского академического театра оперетты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Он заявил, что было получено сообщение о заложенной взрывчатке в культурном учреждении. В связи с этим на место выехали городские службы. В настоящее время ведется проверка информации.

Ранее об угрозе взрыва сообщалось в отношении Государственного Кремлевского дворца. Анонимное письмо пришло на почту call-центра учреждения.

Также сообщалось о "минировании" торгового комплекса "Охотный ряд". В связи с этим из него были эвакуированы более 2,5 тысячи человек. Людей также выводили из ближайших торговых точек.