Неизвестные "заминировали" около 10 вузов Москвы

Снимок с видео: Москва 24

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили в 10 столичных вузов, сообщает ТАСС. Во многих из них проводится эвакуация.

В частности, людей вывели из корпуса МГОУ на улице Фридриха Энгельса, НИУ МГСУ в подмосковных Мытищах и на Спартаковской улице в Москве, а также из РГУ имени Косыгина.

Несколько дней назад неизвестный сообщил о "минировании" всех станций Московского метрополитена. В августе подобные сообщения поступали в столичные суды, аэропорты, торговые центры, больницы и другие учреждения. Все они оказались ложными. Угрозы взрывов поступают в различные города России с ноября 2019 года.

Из-за подобных сообщений убытки несут ретейлеры и ТРЦ. В консалтинговом агентстве посчитали, что в среднем выручка арендатора с одного квадратного метра за час составляет от 350 до 1050 рублей. Однако в случае минирования суммарные убытки арендаторов составляют от 3,5 до 10,5 миллиона рублей в час.