Неизвестные "заминировали" все станции метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестный сообщил о "минировании" всех станций Московского метрополитена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют станции подземки. Собеседник агентства уточнил, что станции продолжают работать в прежнем режиме.

В августе сообщения о "минировании" поступали в столичные суды, аэропорты, торговые центры, больницы и другие учреждения. Все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма с информацией об угрозах взрывов в различные предприятия и учреждения по электронной почте.

