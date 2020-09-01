Неизвестные "заминировали" памятник Кобзону на Востряковском кладбище

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Неизвестные сообщили о "минировании" памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что на Востряковском кладбище заминирован памятник Иосифу Кобзону", – заявил источник.

Известно, что на место были направлены сотрудники оперативных служб города. По данным источника РИА Новости, сообщение о "минировании" оказалось ложным.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певца похоронили с воинскими почестями на Востряковском кладбище Москвы.

Позднее в первую годовщину смерти артиста ему был открыт памятник. В церемонии открытия принимали участие депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.