Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, проигравшего 25 млн долларов артиста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли потребовала в Арбитражном суде Москвы признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги якобы на развитие бизнеса. Артист в феврале 2014 года заключил с должником два договора займа на 25 миллионов долларов – на сумму общих долгов Пейсахова, накопившихся к этому времени.

Позднее должник сообщил артисту, что не может отдать ему деньги, так как проиграл их в карты, после чего Кобзон обратился в полицию. В ходе расследования выяснилось, что Пейсахов не собирался возвращать деньги и ввел Кобзона в заблуждение. В сентябре 2016 года Одинцовский суд Московской области приговорил его к шести годам колонии.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Его похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. В Госдуме предложили назвать в честь Кобзона одну из улиц на севере столицы.

