Задержан мужчина, "заминировавший" аэропорт Внуково – МВД

14:55
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении об угрозе взрыва в аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УВД по Западному административному округу.
"Сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего приезжего мужчину по подозрению в ложном сообщении о противоправном деянии", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что мужчина сам обратился к полицейским. Он заявил им, что на территории аэропорта произойдет взрыв. В ходе проверки угрозу не обнаружили, мужчину задержали.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Его арестовали.
Угрозы взрывов поступают в различные города России с ноября 2019 года. Чаще всего сообщения о "минировании" касаются торговых центров, зданий судов, метро, аэропортов и самолетов, а с недавнего времени и медицинских учреждений.
За все время проверок выяснилось, что все заявления об угрозах взрывов были ложными. Кроме этого, ФСБ России оповещала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали сообщения.
Из-за подобных сообщений убытки несут ретейлеры и ТРЦ. В консалтинговом агентстве посчитали, что в среднем выручка арендатора с одного квадратного метра за час составляет от 350 до 1050 рублей. Однако в случае минирования суммарные убытки арендаторов составляют от 3,5 до 10,5 миллиона рублей в час.
В Москве началась новая волна "минирований"
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