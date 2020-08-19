Более 100 столичных объектов проверяют из-за сообщений о "минировании"

15:36
Фото: скриншот видео mobrep.ru
В связи с анонимными сообщениями о массовом "минировании" различных объектов в Москве специалисты проверяют порядка 100 учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Так, кроме торговых центров и зданий судов, угрозы о взрыве появились и в адрес Российского государственного медицинского университета и Московской биржи.
Накануне в связи с аналогичными сообщения в столице проверялись все станции Московского метрополитена. При этом подземка не прекращала свою работу и функционировала в штатном режиме.
Угрозы взрывов поступают в различные города России с ноября 2019 года. Чаще всего сообщения о "минировании" касаются торговых центров, зданий судов, метро, аэропортов и самолетов, а с недавнего времени и медицинских учреждений.
За все время проверок выяснилось, что все заявления об угрозах взрывов были ложными. Кроме этого, ФСБ России оповещала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали сообщения.
Несколько столичных ТЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва
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