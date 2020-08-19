Пресненский суд Москвы вернулся к работе после эвакуации из-за угрозы взрыва

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Пресненский районный суд столицы, который ранее эвакуировали из-за сообщения о "минировании", вернулся к работе. В здании проходит процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Слушание прервалось во время того, когда суд решал, приглашать ли свидетеля-эксперта. В связи с происшествием судья объявила часовой перерыв.



Кроме Пресненского суда, в столице также эвакуировали людей из Зеленоградского, Дорогомиловского, Черемушкинского, Коптевского, Головинского и Солнцевского судов.

Ранее сотрудники экстренных служб Москвы проверяли все станции метрополитена также в связи с сообщениями о "минировании".