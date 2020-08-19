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Москва 24

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Происшествия

13:16

Из ТЦ "Коламбус" в Москве эвакуируют людей из-за угрозы взрыва

происшествия город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В торговом центре "Коламбус" рядом со станцией метро "Пражская" проводится эвакуация в связи с угрозой взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О "минировании" заявил неизвестный. Сейчас на месте работают полиция и кинологи, которые обследуют задание.

Ранее сообщалось о проверке экстренными службами всех станций Московского метрополитена. Меры предприняты также в связи с анонимными угрозами о "минировании".

Кроме этого, сообщения с угрозами поступили и в адрес торговых центров Москвы на востоке и в ЗелАО.

Волна "минирований" в городах России началась в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляли письма по электронной почте. Все сообщения оказались ложными.

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