Из ТЦ "Коламбус" в Москве эвакуируют людей из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В торговом центре "Коламбус" рядом со станцией метро "Пражская" проводится эвакуация в связи с угрозой взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О "минировании" заявил неизвестный. Сейчас на месте работают полиция и кинологи, которые обследуют задание.

Ранее сообщалось о проверке экстренными службами всех станций Московского метрополитена. Меры предприняты также в связи с анонимными угрозами о "минировании".

Кроме этого, сообщения с угрозами поступили и в адрес торговых центров Москвы на востоке и в ЗелАО.

Волна "минирований" в городах России началась в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляли письма по электронной почте. Все сообщения оказались ложными.