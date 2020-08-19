Все станции московского метро проверяют из-за сообщения о "минировании"

12:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице экстренные службы проверяют все станции Московского метрополитена. Меры предприняты в связи с анонимными сообщениями о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Источник отметил, что метрополитен не закрыли, он работает в штатном режиме.
Кроме этого, сообщения с угрозами поступили и в адрес торговых центров Москвы: на востоке и в ЗелАО.
Сообщается, что подобные заявления о "минировании" поступают в разных городах России с ноября прошлого года. Чаще всего они касаются зданий судов, торговых центров, станций метро, самолетов, школ и медицинских учреждений. Ни в одном из случаев угрозы не подтверждались.
Ранее в аэропорт Шереметьево поступило сообщение о "минировании" самолетов на стоянке. Позднее выяснилось, что все они ложные.
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