Все станции московского метро проверяют из-за сообщения о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице экстренные службы проверяют все станции Московского метрополитена. Меры предприняты в связи с анонимными сообщениями о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Источник отметил, что метрополитен не закрыли, он работает в штатном режиме.

Кроме этого, сообщения с угрозами поступили и в адрес торговых центров Москвы: на востоке и в ЗелАО.

Сообщается, что подобные заявления о "минировании" поступают в разных городах России с ноября прошлого года. Чаще всего они касаются зданий судов, торговых центров, станций метро, самолетов, школ и медицинских учреждений. Ни в одном из случаев угрозы не подтверждались.

Ранее в аэропорт Шереметьево поступило сообщение о "минировании" самолетов на стоянке. Позднее выяснилось, что все они ложные.