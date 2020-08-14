В семи московских судах провели эвакуацию из-за угрозы взрыва

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Из-за сообщений о минировании прошла эвакуация в семи столичных судах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Эвакуация семи судов – Останкинского, Чертановского, Мещанского, Зеленоградского, Черемушкинского, Измайловского, Тверского", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщения о "минировании" поступили анонимно.

Ранее неизвестные сообщили об угрозах взрыва в 11 районных судах и Первом кассационном суде общей юрисдикции. Сообщения поступили в Коптевский, Кунцевский, Головинский, Савеловский, Чертановский, Басманный, Дорогомиловский, Зеленоградский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский суды.

Волна "минирований" началась в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма с информацией об угрозах взрывов в различных предприятиях и учреждениях по электронной почте. Все сообщения были ложными.