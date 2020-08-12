Неизвестные "заминировали" три самолета в Шереметьево

13:28
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Неизвестные "заминировали" самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило сообщение о "минировании" трех самолетов на стоянке", – сказал собеседник агентства.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют воздушные судна. Аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что из-за аналогичных сообщений специалисты проверяют Басманный, Коптевский, Зеленоградский, Измайловский, Никулинский, Чертановский и Савеловский районные суды. Также есть сведения, что сообщение о "минировании" поступило на почту Тверского и Кунцевского судов.
Волна "минирований" началась в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма с информацией об угрозах взрывов в различных предприятиях и учреждениях по электронной почте. Все сообщения были ложными.
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