Информация о "минировании" ТЦ в Москве оказалась ложной

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Оперативные ведомства проверили около десяти московских торговых центров, которые были якобы "заминированы". Специалисты не нашли взрывных устройств, заявил ТАСС источник в экстренных службах.

"Кинологи с собаками обследовали все ТЦ в Москве, получившие анонимные сообщения о взрывных устройствах на их территории. Всего таких заявок было порядка десяти", – уточнили в подразделении.

10 августа эвакуация прошла в семи судах Москвы из-за сообщений о "минировании". "Тверской, Мещанский, Нагатинский, Тимирязевский, Измайловский, Дорогомиловский и Никулинский суды Москвы эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании", – рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Кроме того, 6 августа "заминировали" городские аэропорты Шереметьево и Жуковский, а также все самолеты, находящиеся в воздушных гаванях. Эвакуация не проводилась, оба аэропорта работали в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма с информацией об угрозах взрывов в различных предприятиях и учреждениях по электронной почте. Все сообщения были ложными.